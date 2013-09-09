"Ъ-Власть": Система образования заработала "по-новому"

Фото: M24.ru

Рублем по парте

1 сентября российские школы и детские сады начали жить по принятому в декабре 2012 года новому закону "Об образовании". Один из главных элементов закона — новые федеральные государственные образовательные стандарты. "Власть" изучила, как будут работать эти нормы.

Жизнь после денег

Год назад Россия провела во Владивостоке саммит АТЭС, на который потратили почти 680 млрд рублей. Главная цель небывалых расходов — остановить отток людей с Дальнего Востока и создать условия для инвестиций. Олеся Герасименко и Александр Габуев поехали в Приморье, чтобы выяснить, помог ли саммит удержать людей и привлечь инвесторов в регион.

Послевоенная пятилетка-3

Курс Тбилиси на евроатлантическую интеграцию, взятый в начале 2000-х годов, разрыв отношений с Россией, а потом поражение Тбилиси в войне в Южной Осетии в августе 2008-го привело к политическому и экономическому кризису и в итоге к смене власти в Грузии. Что изменилось в Грузии спустя пять лет после войны, выясняла спецкорреспондент ИД "Коммерсантъ" Ольга Алленова.

"Мы настроены на улучшение отношений с Россией"

Министр обороны Грузии Ираклий Аласания рассказал Ольге Алленовой, изменился ли в стране внешнеполитический курс после смены власти и примут ли Грузию в НАТО в 2014 году.

Национально-социалистический Вальс

Французский министр внутренних дел Манюэль Вальс всего за год совершил стремительный подъем по политической лестнице. Его уже прочат в премьер-министры, но он может претендовать на большее: стать звездой будущих президентских выборов.

Снят с трубы

Объявленная новым руководством КНР антикоррупционная кампания перерастает в борьбу за контроль над госактивами. Первой отраслью, где начинается массовый передел, стала энергетика, а самой высокопоставленной жертвой борьбы — бывший глава крупнейшей нефтегазовой компании страны.

Подвиг предателя

Триллер про Эдварда Сноудена мы смотрим урывками и в реальном времени, но он вполне киногеничен и имеет шансы на экранизацию. Сноуден выглядит и говорит как идеальный герой нашего времени, с ним солидарны миллионы людей, а каждый человек — зритель. Правда, кинороманы с перебежчиками опасны: бывало, они невзначай разрушали режиссерские судьбы.

