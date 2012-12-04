Следствие возбудило дело против начальника подмосковного военкомата

Фото: ИТАР-ТАСС
4 декабря против временно исполняющего обязанности начальника одного из подмосковных военных комиссаров возбудили уголовное дело о взятке.
И.О. начальника военного комиссариата по Павловскому Посаду, Электрогорску и Павлово-Посадскому району Дмитрий Ткачук был пойман с поличным при получении взятки.
Это произошло всего через две недели после его назначения на этот пост, сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.
3 декабря сотрудники полиции и ФСБ задержали Ткачука в его рабочем кабинете после передачи взятки в размере 90 тысяч рублей за освобождение от призыва на военную службу и выдачу военного билета, содержащего отметки о прохождении службы по призыву.
Расследование по делу продолжается.
