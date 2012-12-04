Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря 2012, 14:09

Политика

Следствие возбудило дело против начальника подмосковного военкомата

Фото: ИТАР-ТАСС

4 декабря против временно исполняющего обязанности начальника одного из подмосковных военных комиссаров возбудили уголовное дело о взятке.

И.О. начальника военного комиссариата по Павловскому Посаду, Электрогорску и Павлово-Посадскому району Дмитрий Ткачук был пойман с поличным при получении взятки.

Это произошло всего через две недели после его назначения на этот пост, сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.

3 декабря сотрудники полиции и ФСБ задержали Ткачука в его рабочем кабинете после передачи взятки в размере 90 тысяч рублей за освобождение от призыва на военную службу и выдачу военного билета, содержащего отметки о прохождении службы по призыву.

Расследование по делу продолжается.

Ссылки по теме


коррупция следствие уголовные дела взятки военкоматы мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика