Следствие возбудило дело против начальника подмосковного военкомата

Фото: ИТАР-ТАСС

4 декабря против временно исполняющего обязанности начальника одного из подмосковных военных комиссаров возбудили уголовное дело о взятке.

И.О. начальника военного комиссариата по Павловскому Посаду, Электрогорску и Павлово-Посадскому району Дмитрий Ткачук был пойман с поличным при получении взятки.

Это произошло всего через две недели после его назначения на этот пост, сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.

3 декабря сотрудники полиции и ФСБ задержали Ткачука в его рабочем кабинете после передачи взятки в размере 90 тысяч рублей за освобождение от призыва на военную службу и выдачу военного билета, содержащего отметки о прохождении службы по призыву.

Расследование по делу продолжается.