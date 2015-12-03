Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря 2015, 10:24

Политика

В Цюрихе задержали чиновников ФИФА по делу о коррупции

Фото: fifa.com

Швейцарская полиция провела новую серию арестов чиновников ФИФА по делу о коррупции.

По информации The New York Times, в шесть утра по местному времени полицейские появились в отеле, где остановились члены организации, и арестовали несколько человек.

Среди задержанных - президент Конфедерации футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) Хуан Анхель Напут и президент конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Альфредо Хэвит.

Оба чиновника также являются вице-президентами ФИФА и членами исполкома организации, собрание которого проходит в эти дни в Цюрихе.

Ссылки по теме


коррупция задержания ФИФА жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика