В Цюрихе задержали чиновников ФИФА по делу о коррупции

Фото: fifa.com

Швейцарская полиция провела новую серию арестов чиновников ФИФА по делу о коррупции.

По информации The New York Times, в шесть утра по местному времени полицейские появились в отеле, где остановились члены организации, и арестовали несколько человек.

Среди задержанных - президент Конфедерации футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) Хуан Анхель Напут и президент конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Альфредо Хэвит.

Оба чиновника также являются вице-президентами ФИФА и членами исполкома организации, собрание которого проходит в эти дни в Цюрихе.