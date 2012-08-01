Против главного топографа Генштаба РФ возбуждено уголовное дело

ИТАР-ТАСС

Начальника Военно-топографического управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирала Сергея Козлова подозревают в превышении полномочий на сумму в 9,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главного военного следственного управления СК РФ.

В июле 2010 Козлов, будучи начальником управления навигации и океанографии Минобороны РФ, отдал начальнику 280 Центрального картографического предприятия Минобороны Юрию Рожкову незаконный приказ о заключении лицензионных договоров с ООО "Чарт-Пилот" и ЗАО "Транзас".

"Согласно условиям контрактов указанным организациям передавались права на интеллектуальную собственность Российской Федерации – навигационные морские карты, что дало им право на распространение электронных навигационных карт в формате Международной гидрографической организации. В результате незаконного использования объектов авторского права, принадлежащих Российской Федерации, государству причинен ущерб на сумму более 9,5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.