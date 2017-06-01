Бывшего вице-губернатора Китая осудили пожизненно за коррупцию

Фото: ТАСС/Zuma/Zhang Chenlin

Бывшего вице-губернатора южной китайской провинции Гуандун Лю Чжигэна приговорили к пожизненному заключению по делу о коррупции, сообщает "Интерфакс".

Суд города Наньнина, где проходил процесс, признал отставного чиновника виновным в том, что он с 1993 по 2012 годы получил в виде взяток 98 миллиона юаней (14,4 миллиона долларов). Также суд выявил злоупотребления служебным положением. Осужденный свою вину признал.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил обсудить в рамках российско-китайской межпарламентской комиссии тему борьбы с коррупцией. По его словам, самое верное решение – проанализировать опыт двух стран в этой сфере и взять из него что-то полезное, чтобы реализовать в законодательстве.