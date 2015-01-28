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Происшествия

28 января 2015, 21:33

Ресторан в Москве предлагал клиентам мясо тигров и леопардов

контрабанда криминал браконьеры Красная книга

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

На рынке "Садовод" оперативники изъяли шкуры и мясо амурского тигра и дальневосточного леопарда, занесенных в Красную книгу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

В ресторанах на территории рынка сыщики обнаружили две невыделанные шкуры животных, а также их головы и 50 килограммов мяса. Также оперативники задержали подозреваемого гражданина Вьетнама.

Сейчас полиция ищет лиц, причастных к браконьерству и поставкам запрещенных товаров в заведения общепита. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных".

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По оперативным данным, один килограмм мяса таких животных на черном рынке стоит порядка 100 тысяч рублей, голова и бедра — 250 тысяч, шкура — от 700 тысяч. Они используются для приготовления экзотических блюд в ресторанах восточной кухни, а также для изготовления препаратов восточной народной медицины.

Накануне во Внукове таможенники изъяли контрабандный мех куницы, янтарь и нефрит. Сотрудники аэропорта обратили внимание на несколько габаритных сумок, которые граждане Китая несли по зеленому коридору.

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