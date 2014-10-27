Форма поиска по сайту

27 октября 2014, 20:06

Происшествия

Из России пытались вывезти пять охотничьих соколов-кречетов

Фото: customs.ru

Таможенники в аэропорту Домодедово пресекли попытку незаконного вывоза из России в Армению пяти редких птиц, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Речь идет о редком виде соколов-кречетов, которые пользуются большим спросом в странах, где распространена соколиная охота. Соколов пытались перевезти в багаже в двух спортивных сумках. Чтобы птицы не кричали и не шевелились, они были спеленованы. У них на головы были надеты клобуки.

Ориентировочная стоимость птиц составляет свыше пяти миллионов рублей. В настоящее время соколы переданы в один из питомников Московской области.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Контрабанда особо ценных диких животных".

Отметим, что это не первая необычная находка московских таможенников. Так, в апреле сотрудники Шереметьевской таможни изъяли у пассажира рейса Хошимин - Москва чучело крокодила.

Несколькими днями ранее в том же аэропорту задержали гражданина Кубы, который пытался незаконно провезти 250 дорогих сигар. В марте там же пресекли попытку гражданина Китая переправить через границу 50 шкур енотов.

В январе в Шереметьеве был задержан груз, состоящий из тонны живых устриц из Франции. В рестораны и на прилавки магазинов их не пустили из-за отсутствия на ветеринарных сертификатах печатей государственной ветеринарной службы Франции.

