У пассажира рейса Москва-Мальта нашли 25 яиц сокола-сапсана

Фото: customs.ru

Таможенники в аэропорту Домодедово нашли у пассажира рейса Москва-Мальта 25 яиц сокола-сапсана, сообщает пресс-служба ФТС.

Мужчина – гражданин Болгарии – прошел через "зеленый коридор", и в ходе досмотра его сумки были найдены картонные контейнеры, в которых лежали яйца.

Пассажир сказал, что они куриные, и купил он их за 2,8 тысячи рублей для личного пользования. Таможенники усомнились в этом и обратились к орнитологам, которые подтвердили, что это яйца сокола-сапсана и из них скоро вылупятся соколята.

В ходе составления документов приезжий начал бросать контейнеры, в которых было 25 яиц, на пол, чтобы уничтожить вещественные доказательства. Спасти удалось пять яиц, еще из трех-четырех, частично разбитых, могут вылупиться птенцы.

На пассажира завели уголовное дело по статье "Незаконное перемещение через границу особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу". Отметим, что соколов - самых быстрых животных в мире - используют для охоты в арабских странах, цена яйца птицы может достигать миллиона рублей.

Весной этого года белогородские таможенники задержали гражданина Украины, который пытался незаконно провезти в поезде семь попугаев и собрание сочинений А.С. Пушкина 1907-1911 года издания.

Ранее М24.ru сообщало, что в аэропорту Домодедово задержали мужчину, который пытался провезти леопарда, крокодилов и змей. Из Катара россиянин вез около ста экзотических зверей в грузовом отсеке.