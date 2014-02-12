Полиция задержала контрабандистов оружия с Украины

Столичные полицейские задержали членов преступной группировки, которая занималась контрабандой оружия с Украины на территорию столичного региона. В состав преступной группы входили жители Москвы и области в возрасте от 38 до 49 лет, сообщает пресс-служба МВД России.

В ходе досмотра и обысков по месту жительства задержанных полицейские обнаружили 16 пистолетов и револьверов, а также две мелкокалиберные винтовки, десять килограммов пороха, свыше восьми тысяч патронов, а также составные части огнестрельного оружия.

Уголовные дела возбуждены по статьям "Незаконный оборот оружия" и "Контрабанда оружия".

Сотрудники полиции выясняют, кому предназначалось изъятое оружие, а также устанавливают каналы, по которым оно было ввезено на территорию России.