Футбольное поле и конноспортивный комплекс построят на юго-востоке Москвы

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Футбольное поле с искусственным покрытием и конноспортивный комплекс появятся на улице Заречье, владение 9 в юго-восточном округе, сообщили в комплексе градостроительной политики и строительства Москвы.

"Площадь здания административно-бытового комплекса составит не более 1,5 тысяч квадратных метров, а конноспортивного комплекса - 6 тысяч квадратных метров. Размер футбольного поля - 7,8 тысячи "квадратов", - отметили в ведомстве.

Добавим, что футбольное поле будет с подогревом и дренажем. В административно-бытовом корпусе разместят спортзал и трибуны футбольного поля на 250 мест.

В конноспортивный комплекс войдут крытый конный манеж площадью не более 3 тысяч квадратных метров, административно-бытовой блок, конюшни на 70 лошадей, открытая тренировочная площадка с деревянным ограждением и открытое конкурное поле с ограждением, а также трибуны конкурного поля на 250 мест.

Начальная цена контракта – 417,5 миллиона рублей, но по итогам конкурса строительство обойдется в 388,3 миллиона рублей.

Победитель конкурса определен. Им стало ООО "Стройинвест".