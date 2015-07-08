Яхты и гольф-клубы: как отдохнуть со вкусом в Москве

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Где в Москве и Подмосковье поиграть в гольф или поохотиться на лис, почувствовав себя неторопливым английским аристократом? Научить своего ребенка игре паттером или умело держаться в седле? Правда ли, что парусный спорт – удел богатых и обеспеченных? Об этом читайте в материале m24.ru.

Гольф

В столице и Московской области существует сразу несколько крупных полей для игры в гольф: в Крылатском (на Островной улице), в Красногорском (около поселка Нахабино) и Истринском районах (в районе деревень Воронино и Захарово). Одна игра здесь на девяти лунках обойдется в среднем в 2,5 тысячи рублей, за партию на 18 лунках – 4 тысячи. И это не считая снаряжения. По самым скромным подсчетам, на клюшки и сопутствующую амуницию придется потратить около 100 тысяч рублей.

Впрочем, чтобы серьезно заниматься гольфом, за членство в клубе на летний сезон (с мая по октябрь) придется заплатить порядка 70 тысяч рублей, за годовой же абонемент – около 120 тысяч. Одно занятие с профессиональным спортсменом стоит около трех тысяч рублей.

Более бюджетным вариантом в этом случае являются гольф-симуляторы, занятия на которых будут стоить примерно тысячу рублей в час.

Для детей также проводят занятия по гольфу. Участники делятся на группы по возрасту развития, что определяется на физическом сканировании детей и тестах на движения и спортивные навыки. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок занимался регулярно и успешно, придется платить около 300 тысяч рублей в год.

Охота

Фото: m24.ru/Мария Касатина

Для тех, кто не хочет размеренного и тягучего отдыха с клюшкой в руках, идеальным вариантом будет охота в Подмосковье. Однако для этого придется обзавестись соответствующей лицензией.

Самыми ближайшими лесными хозяйствами являются "Домодедовское", "Чеховское" и "Раменское". Все они расположены в 50–70 километрах от Москвы.

За 100–120 километров от столицы располагаются хозяйства "Ступинское", "Серпуховское" и "Апрелевская", а также "Луховицкое".

Но перед тем как собираться на охоту, советуем ознакомиться с правилами охоты, чтобы избежать огромных штрафов и административной ответственности.

Стоит отметить, что охота на болотно-луговую дичь в этом году будет разрешена в период с 10 по 24 июля, а с 25 июля до 15 ноября охотники смогут брать с собой не только собак, но и ружья.

В осенне-зимний период можно поохотиться и на кабана. Однако за каждое убитое животное придется выложить от 10 до 30 тысяч рублей в зависимости от его веса и возраста.

Конный спорт

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Любители верховой езды или просто желающие провести время с пользой для своего здоровья могут покататься в крупнейшем конноспортивном комплексе "Битца", расположенном на Балаклавском проспекте.

Здесь обучают верховой езде любителей, а также готовят уже профессиональных спортсменов. Кроме того, здесь же можно отправиться на конные прогулки в Битцевском лесопарке.

В комплексе "Сокорос" в Сокольниках, как и в "Битце", существует собственная детская школа, однако здесь ребенка не только обучат, но и помогут ему выбрать и купить лошадь.

А в конноспортивном комплексе МСХА им. Тимирязева можно принять участие в реконструкциях исторических битв и парадах. Кроме того, в КСК "Измайлово" можно учить ребенка верховой езде начиная с трех лет.

Разовое занятие во всех этих комплексах стоит от 1,5 до 3 тысяч рублей – в зависимости от дня и количества учеников в группе.

Яхты

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Парусные клубы в Москве и Подмосковье могут представить целый ряд водных судов. Так, можно арендовать катер – час езды на нем будет стоить минимум 8 тысяч рублей, максимум – 10–12 тысяч.

Желающим покататься на моторной яхте или самому управлять водным судном придется серьезно раскошелиться: час катания на моторной яхте обойдется от 14 до 30 тысяч рублей, при этом на двухчасовое обучение придется потратить еще 8 тысяч либо пройти тренинг, который займет целый день, и отдать 25 тысяч рублей.

Тем, кому такой транспорт покажется слишком дорогостоящим, могут предложить аренду парусной яхты. Час обойдется от 4 до 9 тысяч рублей.

Однако, по словам экономического обозревателя телеканала "Москва 24" Дениса Елаховского, который и сам увлекается яхтами, для желающих попробовать себя в этом деле есть и более бюджетные варианты.