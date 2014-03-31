Победителя конкурса проектов парка на Ходынке объявят в понедельник

В Москве объявят победителя конкурса проектов парка на Ходынском поле

Градостроительный комитет Москвы в понедельник объявит результаты конкурса на концепцию парка на Ходынском поле, сообщает телеканал "Москва 24".

В число десяти финалистов конкурса вошли четыре российские команды: "Артеза" и "Хоумленд Архитектура" из Москвы, "Творческая Мастерская Т.М." из Самары, а также московский коллектив Дениса Барсукова и Анатолия Козлова. Кроме них в финал прошли Максим Коцюба из Украины, бюро Perkins Eastman из США, HOK International Ltd. из Великобритании, российско-немецкий коллектив ARGE M2M8 - Glasserr&Dagenbach, а также два голландских бюро - West 8 и OKRA landscape architects.

Фантазию финалистов ограничивало техзадание, согласно которому более половины из 40 с лишним гектаров должны занимать зеленые насаждения. В единой зоне появятся торгово-выставочный комплекс, государственный центр современного искусства и офисно-гостиничные здания. Неподалеку разместится новая станция метро.

Напомним, международный открытый архитектурный конкурс на создание концепции парка "Ходынское поле" был объявлен 4 сентября 2013 года. Парк должен быть камерным, рассчитанным на жителей близлежащих районов. В проект будет включен Ходынский бульвар, его сделают пешеходным.

Ходынское поле и прилегающие к нему территории начали активно развиваться в 2004 году. В частности, здесь появились ледовый дворец "Мегаспорт" и жилой комплекс "Гранд-Парк".