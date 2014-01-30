На конкурс на проект реконструкции Триумфальной подано 127 заявок

Фото: ИТАР-ТАСС

На конкурс по разработке архитектурной концепции комплексного благоустройства и комплексного развития Триумфальной площади было подано 127 заявок, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Прием заявок закончился 29 января. В списке потенциальных участников есть как маститые проектные институты и архитектурные бюро, так и начинающие архитекторы, молодые специалисты и студенты.

Теперь, до 23 февраля, все изъявившие желание участвовать в конкурсе должны подготовить конкурсные предложения согласно техническому заданию.

Напомним, что конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции комплексной реконструкции одной из знаковых московских площадей - Триумфальной - был объявлен 22 января.

Концепции участников должны учитывать особенности исторического развития, охранный статус и функциональные характеристики территории, интенсивность пешеходных потоков и обеспечить комфортное пребывание посетителей всех возрастных групп.

Победителя конкурса планируется выбрать на заседание жюри 27-28 февраля.

Организатором конкурса выступаетт Департамент капитального ремонта города Москвы, при поддержке Москомархитектуры, Заказчиком конкурса выступаетт ГКУ "Дирекция капитального ремонта".

Добавим, Триумфальная площадь находится на пересечении Тверской улицы и Садового кольца, на месте Тверских ворот Земляного города.