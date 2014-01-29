Продлен прием заявок на разработку концепции бассейна "Лужники"

Открытый плавательный бассейн спорткомплекса "Лужники". Фото: ИТАР-ТАСС

Прием заявок на разработку концепции бассейна олимпийского комплекса "Лужники" продлен на два дня - до 31 января, сообщили во вторник в Москомархитектуре.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются в электронном виде принимаются до 18.00 пятницы. Бумажные копии заявок можно предоставить до 5 февраля включительно. Победитель будет известен 30 апреля.

Конкурс был объявлен 24 декабря 2013 года, инициатором его проведения выступила Москомархитектура.

Открытый плавательный бассейн спорткомплекса "Лужники" был построен в 1956 году. Бассейн "Лужников" долгое время оставался главным спортивным объектом, где проводились соревнования по водным видам спорта самого высокого уровня, в том числе Олимпийские игры 1980 года.

Начало реконструкции намечено на конец лета 2014 года.

Максимальная площадь комплекса после реконструкции составит 42 тысячи квадратных метров, в том числе надземная часть составит 32 тысячи квадратных метров. В здании бассейна планируется разместить спортивно-развлекательный центр.