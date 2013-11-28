Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября 2013, 21:15

Культура

Глава столичной школы стала финалисткой конкурса "Директор школы-2013"

Фото: ИТАР-ТАСС

Руководитель московской школы №871 Юлия Мартанова вошла в 20 финалистов общероссийского конкурса "Директор школы-2013".

Первые три места заняли директора из Санкт-Петербурга, Сочи и Калининградской области. Торжественная церемония объявления победителей конкурса прошла в Театральном центре "На Страстном".

Победитель конкурса, директор школы №13 Приморского района Санкт-Петербурга Денис Бухаров, получил 200 тысяч рублей. Приз за второе место составил 120 тысяч рублей, за третье - 80 тысяч.

Директора школ, попавшие в первую десятку, получили сертификат на образовательную поездку в Финляндию. Всего в конкурсе приняли участие более 700 руководителей средних образовательных учреждений России.

конкурсы победители директора

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика