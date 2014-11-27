Полицейских просят прислать начальству селфи с мамами

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Сотрудников полиции просят прислать селфи с мамами на новый конкурс МВД. Лучшие снимки будут опубликованы на сайте полиции, передает пресс-служба ведомства в своем официальном паблике.

Отметим, что конкурс приурочен ко Дню матери, который устраивается в последнее воскресенье ноября, поэтому снимки надо сопровождать поздравлениями.

Работы нужно присылать в альбом на сайте "Одноклассники", лучшие снимки поставят в "слайдер" на сайте полиции, который будет доступен с 28 по 30 ноября включительно.

Это не первый конкурс селфи в МВД. К примеру. в преддверии Дня семьи, любви и верности сотрудники правоохранительных органов присылали фотографии "незабываемых моментов из жизни полицейских семей". Победителя поощрил Общественный совет при МВД.