В Москве пройдет конкурс "Худший дворик"

ИТАР-ТАСС

В столице впервые пройдет конкурс, в котором будет выбран худший двор города. Победители получат от мэрии памятную грамоту и денежный приз на дополнительное благоустройство своего двора.

Организаторами акции являются активисты проекта "Дом Двор Дороги". Таким необычным способом они намерены привлечь внимание властей к состоянию московских дворов.

Окончательный состав жюри определится в середине августа. Как сообщается на сайте проекта, уже сейчас в жюри вошли известные блогеры, гражданские активисты и молодые муниципальные депутаты.

Подать заявку на участие может любой гражданин. Для этого надо отправить фотографию двора с указанием адреса и кратким описанием проблем на электронную почту domdvordorogi@gmail.com. Победитель конкурса будет определен 30 августа.

Напомним, в 2012 году власти выделили 20,4 миллиарда рублей на благоустройство дворовых территорий и ремонт подъездов многоквартирных домов. Планируется капитально отремонтировать 6659 дворовых территорий и привести в порядок 10464 подъездов.