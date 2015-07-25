Город разработает новые киоски для арбузов

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Москомархитектура объявила конкурс на разработку типовых архитектурно-художественных решений для нестационарных объектов сезонной торговли, а также объектов услуг. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Как уточняется, новые киоски будут разрабатываться с целью формирования единого архитектурного облика.
Согласно техническому заданию, разработчики должны представить не менее пяти моделей оформления сезонного нестационарного торгового объекта, а также как минимум 15 вариантов решений художественного оформления объектов услуг.
В документе говорится, что дизайн объектов должен быть выполнен с учетом разной ориентации в пространстве города, отделки фасадов, обеспечения максимального процента остекления фасадов, обязательной архитектурной подсветки, антивандального исполнения, а также комфортного пользования для маломобильных групп граждан.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 августа, подведение итогов назначено на 24 августа. Срок выполнения работ составляет 90 календарных дней после заключения госконтракта.
Ранее глава департамента торговли Алексей Немерюк сообщил m24.ru, что город заменит все торговые киоски на киоски нового образца. Замену проведут за счет города, а сами киоски будут сдавать предпринимателям в аренду. При этом демонтируют только те палатки, у владельцев которых истек договор аренды земли.
"Сроки работы старых павильонов на территории города практически истекли, – добавил Немерюк. – Все они постепенно будут замены на киоски нового образца".
По словам главы департамента, договоры с владельцами киосков продлевать не станут. Город за свой счет установит новые торговые павильоны, которые будут разыгрываться на аукционах.