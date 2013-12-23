Ирландцы спроектируют здание для нового комплекса ГЦСИ на Ходынке

Проект Нового ГЦСИ от Heneghan Peng. Фото: предоставлено ГЦСИ

Москве объявлен победитель конкурса на разработку концепции архитектурного проекта нового здания Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) на Ходынском поле.

Им стало ирландское архитектурное бюро Heneghan Peng Architects, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Согласно проекту победителя конкурса, в центре Ходынского поля планируется разместить вертикальный элемент, возвышающийся над местом, где раньше был аэродром. Выставочные пространства спроектированы в виде расположенных друг над другом галерей. Авторы проекта предлагают сохранить взлетные полосы, а на других участках разбить парк.

"Новое здание ГЦСИ станет своего рода культурным маяком, архитектурным базисом для совершенствования территорий, прилегающих к Ходынскому полю и одновременно будет точкой опоры для дальнейшего развития как современного искусства в стране, так и общественно-культурного сознания российского общества", - прокомментировал итоги конкурса член Совета Федерации России Леонид Лебедев.



Проект Нового ГЦСИ от Heneghan Peng. Фото: предоставлено ГЦСИ

Напомним, открытый международный конкурс был объявлен 24 июля 2013 года. Финалисты были объявлены 12 декабря. Ими стали команды - Heneghan Peng (Ирландия), Студия MEL (Москва), Nieto Sobejano Arquite (Испания).

Новое здание Государственного центра современного искусства, которое сейчас находится на территории бывшей фабрики и которому катастрофически не хватает места, изначально планировалось построить на месте обрушившегося Басманного рынка.

Однако предыдущий проект архитектора Михаила Хазанова многим не понравился, в итоге у нового здания ГЦСИ сменился не только архитектор, но и место постройки.

Территория, отведенная под музей на Ходынском поле в два раза больше той, что обещали на Бауманской, а стоимость нового проекта будет гораздо ниже.