Посетителей парка Фили прокатят в фургончике Дяди Мокуса

В рамках празднования Дня защиты детей 1 июня для посетителей парка "Фили" организуют развлекательные мероприятия. Здесь можно будет послушать скомороший оркестр, увидеть веселых ходулистов и даже прокатиться в фургончике Дяди Мокуса, в том самом, в котором путешествовал Фунтик со своими друзьями.

Маленьких гостей парка ждут аттракционы – зона Кривых зеркал, а также зона ансамбля игр и забав "Ух-ты, ах-ты…". Также для всех присутствующих организуют мастер-классы по изготовлению фигурок из воздушных шаров и аквагриму.

Открытые уроки проведут участники студии вокала "Пой легко!" и "Школа театра". Если занятия вам понравятся, то можно записаться на дальнейшее обучение, сообщили организаторы проекта.

В 12.00 в павильоне арт-студии "Филька" и на одной из аллей парка начнет работать выставка – результат творческого конкурса. А на площади перед сценой покажут дрессированных животных, которые принимали участие в съемках популярных фильмов.

Праздничный концерт на главной сценической площадке парка начнется в 13.00. Выступать будут артисты надувного шоу Питиновых, ансамбль "Гулливер", шоу-группа "Мульти-Пульти", театр "Эллюзион".

Игры, викторины, конкурсы, призы и подарки – все это порадует не только юных посетителей, но и их родителей. Завершится вечер запуском в небо большого воздушного шара с изображением детской улыбки и праздничной детской дискотекой.