Москвичи проследят за отбором подрядчиков для капремонта домов

Москвичи смогут проследить за отбором подрядчиков для капремонта домов

На сайте столичного департамента по конкурентной политике опубликована конкурсная документация по предварительному отбору подрядчиков для капитального ремонта многоквартирных домов. По словам главы ведомства Геннадия Дегтева, власти Москвы заинтересованы в прозрачности процедур по отбору подрядчиков.

"Максимальная прозрачность и публичность процедур позволит добросовестным участникам предложить достойный уровень услуг и приемлемые цены, даст возможность правительству Москвы сформировать пул квалифицированных строительно-подрядных организаций на условиях честной конкуренции", – сказал Дегтев.

На начальной стадии планируется отобрать подрядчиков для ремонта домов с предельной стоимостью, не превышающей 60 миллионов рублей и от 60 до 500 миллионов рублей.

"Отдельный отбор подрядчиков будет проводиться на выполнение работ по капремонту в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, с предельной стоимостью, не превышающей 60 миллионов рублей и свыше 60 миллионов рублей", – отмечается в сообщении департамента по конкурентной политике.

Напомним, 25 декабря 2014 года столичное правительство утвердило региональную программу капитального ремонта на ближайшие 30 лет и сумму ежемесячных взносов. На 2015 год минимальная сумма взноса составит 15 рублей за квадратный метр в месяц. При этом его размер будет корректироваться каждый год с учетом изменения потребительских цен.

Сейчас жильцы должны определиться со способом формирования фонда капитального ремонта. Можно либо самостоятельно копить средства на специальном счете, либо доверить хранение средств Фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города.

При этом на взносы за капитальный ремонт будут распространяться стандартные льготы по оплате жилищных услуг: для малообеспеченных семей, участников Великой Отечественной войны, ветеранов труда и сирот. Кроме того, плату за ремонт учтут при расчете субсидии на ЖКУ. Право на получение субсидии имеют граждане, чьи расходы на оплату ЖКУ, рассчитанные исходя из стандарта стоимости жилищных услуг, превышают десять процентов совокупного дохода семьи.