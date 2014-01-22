Стартовал конкурс на проект реконструкции Триумфальной площади

Фото: mos.ru

Стартовал прием заявок на участие в открытом архитектурном конкурсе на разработку архитектурной концепции комплексного благоустройства и перспективного развития Триумфальной площади, сообщает пресс-служба Москомархитектуры

Концепции участников должны учитывать особенности исторического развития, охранный статус и функциональные характеристики территории, интенсивность пешеходных потоков и обеспечить комфортное пребывание посетителей всех возрастных групп.

При разработке концепции необходимо учитывать существующую и перспективную градостроительную ситуацию; сложившуюся улично-дорожную сеть, движения транспорта, основные пешеходные связи; наличие и особенности эксплуатации инженерных коммуникаций; характер городского ландшафта, включая рельеф территории; требования и ограничения в части охраны культурного наследия и создания безбарьерной среды.

Кроме того, нужно предусмотреть места для размещения объектов велотранспортной инфраструктуры, установку малых архитектурных форм (скамеек, урн, цветников и других); устройство парковочных карманов (при технической возможности); размещение зеленых насаждений (постоянных или в кадках).



В Москве выберут концепцию реконструкции Триумфальной площади

Также участникам конкурса важно учесть использование и применение энергосберегающих решений. Функциональное зонирование должно разрабатываться с учетом основных направлений движения транспорта и пешеходов, расположения существующих инженерных коммуникаций, особенностей рельефа местности.

"По усмотрению автора к разработанной в соответствии с техническим заданием концепции можно представить предложение перспективного развития площади на долгосрочный период: с возможностью капитального строительства с учетом исторического формирования площади", - говорится в сообщении.

Организатором конкурса выступаетт Департамент капитального ремонта города Москвы, при поддержке Москомархитектуры, Заказчиком конкурса выступаетт ГКУ "Дирекция капитального ремонта".

Добавим, Триумфальная площадь находится на пересечении Тверской улицы и Садового кольца, на месте Тверских ворот Земляного города.