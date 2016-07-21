В Москве пройдет конкурс стартапов в сфере решения городских проблем

Фото: m24.ru

Агентство инноваций Москвы объявило конкурс среди стартап-компаний, которые разрабатывают инновационные решения актуальных городских проблем.

Конкурс Open Innovation Marketplace будет проходить в рамках 33-й Всемирной конференции технопарков и зон инновационного развития IASP с 19 по 22 сентября. В нем может принять участие любая российская или зарубежная компания.

В рамках состязаний жюри отберет 50 стартап-компаний со всего мира в соответствии с 10-ю отраслевыми запросами Москвы. Полуфиналистов пригласят в российскую столицу, и в рамках финального этапа они презентуют свои технологические решения. Победители конкурса смогут протестировать свои продукты и технологии в городской среде, а также получат доступ к потенциальным заказчикам.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 июля на сайте программы "Открытые запросы".