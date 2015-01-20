Москвичи могут выиграть билеты на каток ВДНХ

Фото: M24.ru
Участники проекта "Активный гражданин" смогут получить приглашение на "Главный каток страны" на ВДНХ. Для этого необходимо в период с 20 января по 5 февраля набрать максимальное количество баллов в проекте.
Чтобы стать обладателем билета, необходимо принимать участие во всех голосованиях "Активного гражданина". При этом если пользователь заполнит в профиле адрес проживания, то сможет голосовать не только по городским, но и по районным вопросам.
"Для каждого победителя приготовлен один билет на каток ВДНХ. Обязательно проверьте, указан ли у вас в профиле адрес электронной почты. Если вы выиграете, то информация о победе в акции будет направлена вам именно на этот адрес электронной почты", - сообщается на сайте проекта.
Всего подготовлено 500 приглашений на каток.
Активный гражданин"Активный гражданин" – сервис проведения электронных референдумов. Приложение было разработано по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.
За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов.