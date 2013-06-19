Форма поиска по сайту

19 июня 2013, 15:45

Культура

Единственный в России музей танка Т-34 реконструируют

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный департамент строительства объявил конкурс на реконструкцию музея танка Т-34. По замыслу авторов проекта, в первой половине 2014 года он должен превратиться в полноценный музейно-мемориальный комплекс с современным оборудованием. Будет вдвое расширена территория, построены новое здание музея, автостоянка для посетителей, а также благоустроена прилегающая территория.

Как говорится в опубликованном сегодня сообщении департамента строительства, победителю конкурса предстоит разработать проект реконструкции территории музея общей площадью почти 11 тысяч квадратных метров. Под новое строительство выделен аналогичный по площади участок – 11,7 тысячи квадратных метров. Общая площадь зданий комплекса музея составит не менее 4,2 тысячи квадратных метров.

"Проектом будут предусмотрены решения для комфортного функционирования музея с перспективой дальнейшего развития на ближайшие 15-20 лет", - говорится в сообщении.

В первую очередь планируется построить новое четырехэтажное здание музея, площадью более 3,8 тысячи квадратных метров, а также стоянку на 40 автомобилей и четыре-шесть автобусов туристического класса. Потом будет полностью реконструировано существующее здание с учетом объединения с новым в один архитектурный комплекс. Кроме того, проект предусматривает строительство транспортной развязки для выезда на Старо-Дмитровское шоссе. На территории музейного комплекса "История танка Т-34" в деревне Шолохово Мытищинского района Подмосковья предстоит проложить дорожки, разместить скамейки и установить уличное освещение.

Начальная цена контракта составляет 32,5 миллиона рублей. Продолжительность работ должна составлять не более девяти месяцев до дня подписания государственного контракта. Подведение итогов намечено на 31 июля.

Основанный в декабре 2001 года музейно-мемориальный комплекс "История танка Т-34" целиком посвящен легендарной боевой машине XX века, самому массовому среднему танку и одному из лучших танков Второй мировой войны. Основатель и президент музея - Л.Н. Васильева, дочь советского инженера-танкостроителя Н.А. Кучеренко.

Экспозиция музейного комплекса размещена в здании и на открытой площадке. Экспозиция первого этажа посвящена истории создания и развития "тридцатьчетверки". На втором этаже - тематическая экспозиция о боевом применении этих танков в годы Великой Отечественной войны и в локальных конфликтах XX века: диорама, изобразительные полотна и художественные макеты с изображением танковых сражений, макеты танков, слайд-шоу "Танки-памятники", находки поисковиков и краеведов.

На открытой площадке установлены восемь танков - "внуков" и "правнуков" Т-34, а также самоходная артиллерийская установка СУ-100, созданная на базе "тридцатьчетверки". Специальный "танк для любознательных" оборудован лестничным трапом, чтобы на броню было легко подниматься детям.

