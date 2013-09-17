В столице начался конкурс на оформление входа гостиницы "Украина"

Фото: пресс-служба Института медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка"

Во вторник, 17 сентября, начинается международный конкурс на архитектурное оформление входа гостиницы "Украина", сообщает Стройкомплекс Москвы. Конкурс продлится до 25 февраля 2014 года и будет проходить в два этапа.

На первом этапе (17 сентября - 20 ноября) эксперты рассмотрят заявки и эскизы участников и отберут пять лучших претендентов. Они пройдут во второй этап конкурса (29 ноября 2013 года - 25 февраля 2014 года) вместе с пятью командами, приглашенными заказчиком вне процедуры отбора.

В ходе второго этапа будут определены три финалиста, с которыми заказчик проведет конкурентные переговоры на право дальнейшего участия в проекте.

"Вознаграждение за участие во втором этапе конкурса составляет 10 000 долларов США для каждого конкурсанта", - говорится в сообщении.

На конкурс могут заявиться компании и консорциумы компаний, в состав которых входят архитекторы и специалисты по конструкциям, а также физические лица, имеющие высшее профессиональное образование в области градостроения и обладающие достаточным опытом в проектировании подобного уровня.

Гостиница "Украина" - одна из семи сталинских высоток, силуэт которых - узнаваемый символ города. Построенное в 50-х годах прошлого века, здание гостиницы является архитектурной доминантой и обозначает собой начало Кутузовского проспекта - одной из важнейших транспортных артерий столицы.