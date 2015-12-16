Спецпроект m24.ru: ролики победителей Всероссийского конкурса буктрейлеров

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В рамках Года литературы в России прошел конкурс буктрейлеров – коротких видеороликов, авторы которых озвучили и проиллюстрировали свои любимые книги о родных местах. Сетевое издание m24.ru учредило собственную номинацию "Геопоэзия" и теперь делится с читателями работами победителей. Поздравляем лауреатов!

Верхнеудинск XVII – начала XX века: улицы, городские усадьбы и их обитатели

Автор: Мария Осокина (50 лет), город Улан-Удэ

Мария Осокина (50 лет), город Улан-Удэ О чем: История города от первых поселений до сегодняшнего дня. Антон Чехов, проезжая здесь в 1890 году, записал: "Верхнеудинск – миленький городок". На кадрах – шедевры каменного и деревянного зодчества, умиротворяющие картины местной жизни и цитаты из записок бывавших здесь общественных деятелей и литераторов.

"Мистика ночи…" Буктрейлер по мистическим произведениям орловских писателей

Авторы: Татьяна Воробьева (42 года) и Наталья Фролова (36 лет), город Орел

Татьяна Воробьева (42 года) и Наталья Фролова (36 лет), город Орел О чем: Образ этого погруженного во тьму старинного русского города не раз вдохновлял писателей XIX века взяться за перо. Бумага сохранила отчаяние и тревогу, которые терзали Ивана Тургенева, Николая Лескова и Ивана Бунина после заката. Их слова звучат в ролике под мрачную, волнующую музыку.



Андрей Клитин "Вновь открывая Сахалин"