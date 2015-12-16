Спецпроект m24.ru: ролики победителей Всероссийского конкурса буктрейлеров

Фото: m24.ru/Александр Авилов
В рамках Года литературы в России прошел конкурс буктрейлеров – коротких видеороликов, авторы которых озвучили и проиллюстрировали свои любимые книги о родных местах. Сетевое издание m24.ru учредило собственную номинацию "Геопоэзия" и теперь делится с читателями работами победителей. Поздравляем лауреатов!
Верхнеудинск XVII – начала XX века: улицы, городские усадьбы и их обитатели
- Автор: Мария Осокина (50 лет), город Улан-Удэ
- О чем: История города от первых поселений до сегодняшнего дня. Антон Чехов, проезжая здесь в 1890 году, записал: "Верхнеудинск – миленький городок". На кадрах – шедевры каменного и деревянного зодчества, умиротворяющие картины местной жизни и цитаты из записок бывавших здесь общественных деятелей и литераторов.
"Мистика ночи…" Буктрейлер по мистическим произведениям орловских писателей
- Авторы: Татьяна Воробьева (42 года) и Наталья Фролова (36 лет), город Орел
- О чем: Образ этого погруженного во тьму старинного русского города не раз вдохновлял писателей XIX века взяться за перо. Бумага сохранила отчаяние и тревогу, которые терзали Ивана Тургенева, Николая Лескова и Ивана Бунина после заката. Их слова звучат в ролике под мрачную, волнующую музыку.
Андрей Клитин "Вновь открывая Сахалин"
- Автор: Л.В. Рачкова (57 лет), село Дачное
- О чем: Выдержки из дневника путешественника знакомят зрителей с пиком Чехова, мысами Анива и Крильон, Быковским порогом и другими природными достопримечательностями полуострова. Фотографии и видеоврезки призывают закинуть за спину рюкзак и своими глазами посмотреть на эти красоты.