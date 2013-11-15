Сетевое издание M24.ru вошло в шорт-лист Премии Рунета

Фото: premiaruneta.ru
Сетевое издание M24.ru вошло в шорт-лист X Премии Рунета в номинации "Культура, СМИ и массовые коммуникации".
В "коротком списке" этой номинации также сайты телеканалов "Россия К", "Дождь", журналов "Дилетант" и "Большой город", видеохостинга Rutube, порталов SmartNews.ru, Slon.ru, Звуки Ру и Planeta.ru.
Церемония награждения победителей пройдет 21 ноября 2013 года.
Также в Премии Рунета есть еще 8 номинаций:
"Технологии и инновации". В short-лист вошли "1С-Битрикс", Mail.ru Group, LinguaLeo и несколько сайтов московских департаментов.
"Экономика, бизнес и инвестиции": Boomstarter, Visa QIWI Wallet, RBK Money, Sapato.ru, и Промсвязьбанк.
"Государство и общество": Фонд "Общественное мнение", МИД России, российское агентство правовой и судебной информации, сайт управления ГИБДД по Москве и портал "Российская общественная инициатива".
"Здоровье, развлечение и отдых": Журнал "Мурзилка", ТЦ "Афимолл", Avaisales.ru и Caramba TV.
"Наука и образование": Mail.ru Group, Русская Википедия, Президентская библиотека и Фонд Развития Интернет.
Спецноминация "Москва инновационная": МГТС, Портал городских услуг и портал "Узнай Москву".
Также в Премии Рунета есть еще две спецноминации – "Безопасный Рунет" и "Стартап-навигатор года".
Премия РунетаПремия была учреждена в 2004 году, в год празднования 10-летия Рунета (хронология Рунета исчисляется с даты регистрации домена .RU 7 апреля 1994 года).
В 2013 году она вручается в 10-й раз. Премия является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента Сети.
Главная задача конкурса - способствовать развитию информационных технологий, электронных СМИ и электронных средств массовых коммуникаций в России как важного сектора экономической деятельности.