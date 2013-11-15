Сетевое издание M24.ru вошло в шорт-лист Премии Рунета

Фото: premiaruneta.ru

Сетевое издание M24.ru вошло в шорт-лист X Премии Рунета в номинации "Культура, СМИ и массовые коммуникации".

В "коротком списке" этой номинации также сайты телеканалов "Россия К", "Дождь", журналов "Дилетант" и "Большой город", видеохостинга Rutube, порталов SmartNews.ru, Slon.ru, Звуки Ру и Planeta.ru.

Церемония награждения победителей пройдет 21 ноября 2013 года.

Также в Премии Рунета есть еще 8 номинаций:

"Технологии и инновации". В short-лист вошли "1С-Битрикс", Mail.ru Group, LinguaLeo и несколько сайтов московских департаментов.

"Экономика, бизнес и инвестиции": Boomstarter, Visa QIWI Wallet, RBK Money, Sapato.ru, и Промсвязьбанк.

"Государство и общество": Фонд "Общественное мнение", МИД России, российское агентство правовой и судебной информации, сайт управления ГИБДД по Москве и портал "Российская общественная инициатива".

"Здоровье, развлечение и отдых": Журнал "Мурзилка", ТЦ "Афимолл", Avaisales.ru и Caramba TV.

"Наука и образование": Mail.ru Group, Русская Википедия, Президентская библиотека и Фонд Развития Интернет.

Спецноминация "Москва инновационная": МГТС, Портал городских услуг и портал "Узнай Москву".

Также в Премии Рунета есть еще две спецноминации – "Безопасный Рунет" и "Стартап-навигатор года".