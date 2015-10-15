Частным перевозчикам отдадут еще шесть маршрутов

Фото: пресс-служба департамента транспорта

Столичные власти объявили очередной конкурс на перевозку пассажиров по новой модели управления городским транспортом.

На торги выставлены еще шесть городских автобусных маршрутов, сообщил журналистам замглавы департамента транспорта Дмитрий Пронин. По его словам, итоги по этим лотам должны подвести до конца октября, передает Агентство "Москва".

При этом заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов ранее сообщал, что если победители будут выявлены, то перевозки по маршрутам начнутся весной 2016 года.

Как изменятся столичные маршрутки

Напомним, пассажиры пока не подали ни одной жалобы относительно работы маршруток на северо-западе города, которые работали по новой модели функционирования частных перевозчиков.

Первый перевозчик, который вышел на линию наземного пассажирского транспорта 30 сентября, это компания ОАО "Автокарз", которая вышла на два маршрута 199к и 368, следующих от станции метро "Сходненская" до Налогового городка.

Столичные власти планируют полностью завершить реформу наземного пассажирского транспорта в первом полугодии 2016 года. Город будет помогать перевозчикам приобретать новый транспорт, но при этом требовать от них соблюдать график движения, культуру обслуживания и следить за подвижным составом.

В микроавтобусах будет действовать единая система оплаты проезда, как в обычном городском транспорте. Впервые пассажиры смогут воспользоваться картами "Единый", "ТАТ", "Тройка" и "90 минут". Все льготы для имеющих их категорий граждан также сохраняются.