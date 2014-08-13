Новый генплан Москвы учтет развитие Калужской и Московской областей

Фото: M24.ru

В Москве объявлен конкурс на подготовку предложений для изменения Генерального плана столицы с учетом присоединения новых территорий. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе городского департамента по конкурентной политике. Кроме того, победитель конкурса при составлении измененного Генплана должен будет учесть и развитие территорий Московской и Калужской областей. Проектные предложения должны подготовить к 15 марта 2015 года.

Изменения, которые планируется внести в Генплан, направлены на создание "среды, благоприятной для жизнедеятельности человека и устойчивого развития Москвы как столицы России".

"Москва стремительно развивается. Генплан столицы, утвержденный в 2010 году, необходимо актуализировать. Это колоссальная работа для профессионалов, итогом которой, в конечном счете, должно стать повышение качества жизни москвичей", - подчеркнул руководитель департамента Геннадий Дегтев.

В техническом задании к конкурсу отмечается, что в измененном Генплане приоритет будет отдаваться пассажирскому транспорту. Кроме того, в обновленном документе система пассажирского транспорта - метрополитен, железная дорога, троллейбусы и трамваи - будет интегрирована между собой для удобства жителей города.

Фото: пресс-служба департамента по конкурентной политике



Победитель конкурса должен будет предложить меры по устранению дисбаланса размещения рабочих мест, а также повысить доступность, в том числе и пешеходную, мест отдыха, образования, досуга и работы. Также необходимо увеличить доли арендного и ликвидировать аварийное жилье, равномерно распределить объекты розничной торговли по разным районам города. При этом отмечается, что в столице нужно снизить доли крупных торговых объектов в общем объеме коммерческих площадей.

Помимо этого подрядчик должен будет определить зоны перспективного размещения объектов федерального и регионального значения.

Проектные предложения должны содержать задачи и меры по охране окружающей среды, сохранению, реконструкции, реставрации, приспособлению для современного использования объектов культурного наследия, воссозданию утраченных объектов культурного наследия, в том числе памятников садово-паркового искусства. Должны быть также определены параметры планируемого развития общественных территорий и туристической инфраструктуры, в том числе создание единой системы туристско-рекреационных зон.