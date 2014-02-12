В Московском зоопарке стартует цикл праздничных мероприятий

В Московском зоопарке стартует цикл праздничных мероприятий, приуроченных к 150-летию учреждения. Основная программа запланирована на грядущие выходные. Посетителей ждут викторины и конкурсы.

С 12.00 на Новой территории зоопарка будет проходить ярмарка XIX века с традиционно-русскими лакомствами и играми. Также в программе – театрализованные рассказы молодых историков, выступление биолога и угощение именинным пирогом.

На Старой территории мероприятия начнутся в 13.00. Вас ждут "Тропа следопытов", галерея Zoo, викторины "История Московского зоопарка", "Что вы знаете о животных?", "Кто работает в зоопарке?" и многое другое.

"150 лет назад императорским указом был учрежден первый в Российской Империи зоосад. Здесь Лев Николаевич Толстой "обрек" на долгое семейное счастье Кити Щербацкую и Константина Левина. По катку Зоологического сада Левин бежал к Кити, а вокруг была русская ярмарка со сбитнем и медовухой, пастилой, петушками на палочке, пирогами и пряниками", - отметили в зоопарке.

Цикл праздничных мероприятий продлится до осени.

Добавим, что Московский зоопарк - один из старейших в Европе. К 150-летию его реконструируют. Здесь проведут благоустройство территории, реконструкцию прудов и приведут в порядок береговую линию, ландшафтное и цветочное оформление, а также установят малые архитектурные формы и реконструируют входные павильоны.

После этого в зоопарке планируется построить новый вход рядом со станцией метро "Баррикадная" и дополнительный выход на улицу Красная Пресня. Также предполагается соединить старую и новую территории зоопарка дополнительным пешеходным переходом через Большую Грузинскую улицу. Переход будет сделан в виде вантового моста, оборудован подъемником для маломобильных граждан и системами удаления снега.

Кроме того, по адресу Большая Грузинская улица, владение 1 построят многоуровневую стоянку на 355 машино-мест.

Завершить реконструкцию зоопарка планируется к августу 2014 года.