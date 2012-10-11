До конца 2012 года субсидии получат около тысячи молодых бизнесменов

Фото с сайта gsearu.ru

Глава департамента науки, предпринимательства и промышленной политики Дмитрий Князев заявил о том, что тысяча начинающих предпринимателей до конца 2012 года получит субсидии на развитие своего дела, передает информационный центр Правительства Москвы.

С начала года финансовую помощь получили 367 предприятий. Всего на эти цели планируется выделить 1,5 миллиарда рублей. Кроме субсидий, начинающий предприниматель может получить советы и рекомендации по ведению бизнеса.

Князев, выступая на пресс-конференции, посвященной итогам полуфинала Международной молодежной премии в области предпринимательства(GSEA), отметил, что количество молодых бизнесменов (до 30 лет) растет с каждым годом.

GSEA проводится в России второй раз. Финалисты конкурса будут представлять Россию на международном этапе в Нью-Йорке.