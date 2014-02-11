На Ходынке разделят маршруты болельщиков и жителей - Кузнецов

Фото: M24.ru

При развитии территории Ходынского поля и прилегающих районов будут максимально учитываться пожелания местных жителей. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Совсем недавно Ходынка была зоной постоянной напряженности, а сегодня все проблемы практически решены. Опасения местных жителей были понятны - их вызвали масштабная застройка и возможный наплыв болельщиков (на стадион ЦСКА - ред.). В итоге, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, мы нашли способ разделить людские потоки на Ходынке, чтобы болельщики и жители пользовались разными маршрутами", - говорится в статье Сергея Кузнецова, размещенной на портале Archi.ru.

Он отметил, что властям удалось вовлечь местных жителей в обсуждение планов развития территории Ходынского поля. Кроме того, московские власти решили не просто обустроить здесь парк, но и провели международный конкурс на его концепцию, а также привлекли к составлению технического задания общественное движение "За парк".

"Также нам удалось запланировать там парк и объявить конкурс на его проект, вовлечь жителей в обсуждение этих планов. Мы нашли оптимальное место для строительства православного храма, хотя часть жителей была против его возведения", - добавил Сергей Кузнецов.

Напомним, что 4 сентября 2013 года в Москве был объявлен Международный открытый архитектурный конкурс на создание концепции парка "Ходынское поле". По задумке парк должен быть камерным, рассчитанным на жителей близлежащих районов. В проект будет включен Ходынский бульвар, его сделают пешеходным.

Ходынское поле и прилегающие к нему территории начали активно развиваться в 2004 году. Здесь появились ледовый дворец "Мегаспорт" и жилой комплекс "Гранд-Парк". В это же время родилось и множество идей, которые так и не были воплощены в жизнь. Некоторые из них начали возрождаться сегодня.