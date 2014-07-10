Объявлен лонг-лист литературной премии "Русский Букер"

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Жюри литературной премии "Русский Букер" объявило лонг-лист произведений, участвующих в конкурсе на лучший русскоязычный роман года. Об этом говорится на официальном сайте премии.

В число претендентов на получение "Русского Букера" вошли "Обитель" Захара Прилепина, "Карниз" Марии Ануфриевой , "Завод "Свобода" Ксении Букши, "Чакра Фролова" Всеволода Бенигсена, "Помрачение" Владимира Кантора и "Теллурия" Владимира Сорокина.

Всего в этом году для участия в конкурсе были допущены 78 произведений. В процессе номинации приняли участие 43 издательства, восемь журналов, четыре университета и девять библиотек.

Шорт-лист, в который войдут шесть финалистов, будет объявлен 8 октября. Имя победителя назовут 5 декабря. Лауреат премии получит 1,5 миллиона рублей, финалисты - по 150 тысяч.

Сама премия будет присуждена в 23-й раз. В состав жюри вошли поэт, прозаик, критик Евгений Аблуллаев (Ташкент), прозаики Денис Драгунский и Анатолий Курчаткин и скульптор Александр Рукавишников. Возглавил жюри критик Андрей Арьев.

На премию могут претендовать авторы романов, опубликованных с 16 июня 2013 по 15 июня 2014 года. Право выдвигать произведения на "Русского Букера" имеют все издательства и редакции литературных журналов, а также ряд университетов и библиотек.