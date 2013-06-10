Аспирант Московской консерватории выиграл конкурс имени Вана Клиберна

Фото сайта cliburn.org

Аспирант Московской государственной консерватории имени Чайковского украинец Вадим Холоденко выиграл первую премию 14-го Международного конкурса имени Вана Клиберна.

Победитель получит премию 50 тысяч долларов, с ним будет заключен контракт на запись на лейбле Harmonia Mundi, кроме того, фонд Клиберна подпишет с пианистом трехгодичный контракт на выступления.

Серебряную медаль получила итальянка Беатриче Рана, третье место занял американский пианист Шон Чен, сообщает пресс-служба конкурса.

Вадим Холоденко родился в 1986 году. Окончил Киевскую специальную музыкальную школу им. Лысенко (класс Н. Гридневой), продолжил обучение в Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского (класс Б. Г.Фёдорова). С 2005 года по 2010 годы — студент, с 2010 года — аспирант Московской государственной консерватории им П. И. Чайковского, класс профессора В. В. Горностаевой.

Является стипендиатом фондов В.Спивакова , М.Ростроповича, Ю.Башмета, "Русское исполнительское искусство", лауреатом Молодежной премии "Триумф".

Напомним также, что конкурс пианистов имени Вана Клиберна был учрежден в 1962 году и проходит раз в четыре года.