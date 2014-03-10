В консерватории пройдет конкурс хоровых дирижеров

Первый международный конкурс хоровых дирижеров стартует в Москве

В Московской консерватории 10 марта начинается первый международный конкурс хоровых дирижеров имени профессора Б. Г. Тевлина, он продлится до 17 марта. Понаблюдать за соревнованиями можно в Рахманиновском зале консерватории, сообщает телеканал "Москва 24".

Конкурс пройдет в три тура, в рамках первых двух туров дирижеры будут работать в сопровождении фортепиано, а третьим этапом станет репетиция с камерным хором Московской консерватории.

Мероприятие нацелено на поднятие престижа профессии, поиск талантливых хормейстеров и популяризацию хоровых произведений современных композиторов.

Судить соревнования будет компетентное жюри во главе с Родионом Щедриным.