Итальянские архитекторы займутся развитием музея Булгакова

Студия Габриеле Филиппини выиграла конкурс на реставрацию музея писателя Михаила Булгакова. На Патриарших прудах появится плавучий театр, а в сквере рядом с "Нехорошей квартирой" - павильон "Пятое измерение", где будут показывать видеоинсталляции

В конкурсе на разработку концепции развития Государственного музея Булгакова победила архитектурная команда из Италии. Итоги конкурса были подведены 8 октября.

Победитель конкурса – команда Москвиной-Филиппини – предложила создать Литературный парк. Члены жюри конкурса оценили высокий уровень технической подготовки команды и хорошее понимание современных музейных технологий.

"Нам представляется, что работа группы Москвиной-Филиппини действительно выводит проект музея Булгакова на международный уровень, позволяет привлечь к нему международные организации и таких выдающихся художников, как Питер Гринуэй и Роберт Уилсон, само присутствие которых станет дополнительным достоинством музея", – передает пресс-служба департамента культуры слова председателя жюри архитектурного критика Григория Ревзина.

С победителем конкурса будет заключено соглашение, согласно которому в декабре он должен представить подробную концепцию развития "Нехорошей квартиры".

"На основе этой концепции, ее особенностей и требований Департамент культуры города Москвы примет решение о назначении нового руководства Государственного музея М.А. Булгакова", – отмечается в материале.

Конкурс стартовал в середине июня 2012 года, в начале августа были определены 4 финалиста, которые представили свои концепции развития музея.

"Булгаковский дом" находится на улице Большая Садовая, 10.