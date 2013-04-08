Подать заявку на участие в конкурсе бизнес-проектов можно до 12 апреля

Фото: ИТАР-ТАСС

Финал ежегодного университетского конкурса бизнес-проектов HSE{13K} состоится 22 мая. Об этом информирует пресс-служба бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ.

"К участию приглашаются команды из 2-х и более человек, у которых есть перспективная бизнес-идея или запущенный проект с высоким рыночным потенциалом. Участвовать могут команды из любого города, любого возраста, с любым образованием", - говорится в сообщении.

Кроме денежного приза в размере 13 тысяч долларов победитель конкурса сможет поучаствовать в полуфинале всероссийского конкурса-акселератора инновационных проектов "БИТ-2013". Победителей и финалистов наградят специальными призами от партнеров конкурса: обучением по образовательной программе для предпринимателей, консультацией от опытных бизнесменов и деловой литературой.

Конкурс рассчитан на тех, кто планирует связать свою жизнь с предпринимательством. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 апреля.