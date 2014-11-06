Прямая трансляция: финалисты хореографического конкурса "5 соло" в ЗИЛе

Фото: ТАСС/Карпов Сергей
Пять финалистов конкурса современной хореографии "5 соло" представят свои работы на сцене зала-конструктора Культурного центра ЗИЛ. Хореографические работы в жанре contemporary dance отражают размышления создателей о соцсетях, потенциале обычных предметов, движении и самосовершенствовании. Один из перформансов станет сюрпризом для зрителей, его автор предоставляет публике возможность самостоятельно все понять.
Прямая трансляция всех танцевальных перформансов будет доступна для свободного просмотра на сайте online.m24.ru. Начало в 19:00.
- Когда: 8 ноября
- Кто: Юлия Семенова, Надежда Картаева, Анна Кравченко, Алексей Нарутто и Виктор Выборнов
- Что: сольные перформансы в жанре contemporary dance
- Кому смотреть: поклонникам современного танца