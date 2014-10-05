Лучшему учителю России вручат "Хрустального пеликана"

Фото: ТАСС/Мудрац Александра
5 октября в Кремлевском дворце лучшему учителю России вручат главную премию - статуэтку "Хрустальный пеликан". В этом году заявки на участие в конкурсе подали 82 человека.
В финал конкурса прошли учителя: Алла Головенькина из Татарстана, Екатерина Новикова из Москвы, Денис Рочев из Ленинградской области, Анна Стельмахович и из Московской области - Алексей Фоломкин.
Напомним, 1 октября мэр столицы вручил награды "Заслуженный учитель города Москвы". Сергей Собянин отметил, что эти награды являются знаком профессионального и общественного признания заслуг лауреатов перед городом.
Стоит отметить, что 5 октября - Всемирный день учителя, провозглашенный ЮНЕСКО 20 лет назад. Долгие годы в России учителя традиционно праздновали его в первое воскресенье октября, и лишь в 1994 году официально за праздником закрепили 5 октября.
Конкурс проводится с 1992 года. До роспуска СССР проводился подобный конкурс всесоюзного масштаба.
