Лучшему учителю России вручат "Хрустального пеликана"

Фото: ТАСС/Мудрац Александра

5 октября в Кремлевском дворце лучшему учителю России вручат главную премию - статуэтку "Хрустальный пеликан". В этом году заявки на участие в конкурсе подали 82 человека.

В финал конкурса прошли учителя: Алла Головенькина из Татарстана, Екатерина Новикова из Москвы, Денис Рочев из Ленинградской области, Анна Стельмахович и из Московской области - Алексей Фоломкин.

Напомним, 1 октября мэр столицы вручил награды "Заслуженный учитель города Москвы". Сергей Собянин отметил, что эти награды являются знаком профессионального и общественного признания заслуг лауреатов перед городом.

Стоит отметить, что 5 октября - Всемирный день учителя, провозглашенный ЮНЕСКО 20 лет назад. Долгие годы в России учителя традиционно праздновали его в первое воскресенье октября, и лишь в 1994 году официально за праздником закрепили 5 октября.