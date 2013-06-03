В основном конкурсе "Кинотавра" примут участие 12 российских картин

Кадр из фильма Weekend. Фото: kinotavr.ru

Вчера, 2 июня, в Сочи открылся XXIV Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр". Открыла его картина Станислава Говорухина Weekend. Фильм рассказывает о человеке, совершившем убийство. При этом перед ним стоит выбор: сознаться в преступлении или взять на себя вину за то, чего он не совершал.

В основном конкурсе кинофестиваля будут участвовать 12 картин, основные среди которых "Разносчик" Андрея Стемпковского, "Стыд" Юсупа Разыкова, "Труба" Виталия Манского и другие.

Спецпоказом, который состоится 4 июня, в этом году будет арт-хаусная драма Геннадия Сидорова "Роман с кокаином" 2011 года. В основе сюжета фильма лежит одноименное произведение российского писателя Марка Леви.

Также в конкурсе короткометражного кино "Короткий метр" примет участие 21 картина. Среди них F5 Тимофея Жалнина, "Алмазная Кожура" Алексея Смирнова, "Вместе навсегда" Алексея Шабарова, "Генеральная репетиция" Елены Друмовой и другие.

Закрытие XXIV "Кинотавра" состоится 9 июня. Фильмом закрытия станет "Прощание" режиссера Дмитрия Константинова ("Крупногабаритные"). Главную роль в картине исполнила Алена Бабенко ("Инди", "Жесть").

По сюжету российская актриса Анна Рябинина (Бабенко) работает и живет в Америке уже более 10 лет. И вдруг она решает вернуться в Москву, оставив раздумья о причинах и последствиях своего решения. Несколько дней, проведенные на родине, существенно поменяют ее жизнь.