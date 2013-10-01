В Генеральный план столицы включат Долгопрудный и Балашиху

Фото: ИТАР-ТАСС

Москомархитектура объявила открытый конкурс на выполнение работ по сбору, систематизации и анализу исходных данных в целях подготовки изменений в Генеральный план Москвы.

Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Все работы должны быть завершены в течение 150-250 календарных дней с момента заключения контракта.

Согласно техническому заданию, в пространство для сбора должна быть включена не только Москва с присоединенными территориями, но и часть Московской и Калужской областей, которая граничит со столицей. В этот перечень вошли Химки, Долгопрудный, Мытищи, Балашиха и другие города.

Максимальная цена контракта составляет 162,8 миллиона рублей.

Заявки принимаются до 30 октября. Итоги будут подведены 7 ноября 2013 года.

Напомним, что главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на выставке коммерческой недвижимости МИПИМ, которая проходила в Каннах, заявил, что новый генплан Москвы разработают в течение ближайших двух лет. По его словам, он будет отвечать стандартам крупнейших мегаполисов мира.