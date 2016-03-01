Киностудия имени Горького открывает прием заявок от молодых кинематографистов

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького открывает прием заявок от молодых кинематографистов на участие в творческой лаборатории PROкино, сообщает ТАСС.

По итогам отбора организаторы определят команды, которые за две недели снимут короткометражки под руководством известных кинорежиссеров. Отбор продлится до 30 апреля.

Согласие на участие в лаборатории уже дали Жора Крыжовников и Александр Войтинский. В качестве кураторов также планируется пригласить Валерия Тодоровского, Андрея Кончаловского, Дмитрия Мамулию, Павла Руминова, Павла Бардина, Александра Котта, Андрея Прошкина и других.

Проект приурочен к Году кино, поэтому участники должны будут снять короткометражные игровые или документальные фильмы о кино. Для этого киностудия имени Горького предоставит павильон и киноаппаратуру.

Затем две недели конкурсанты и все желающие смогут посещать открытые лекции и мастер- классы преподавателей ведущих киношкол Москвы, среди которых ВГИК, Академия имени Н.С. Михалкова и другие. Вход на мероприятия будет свободным.

Кроме того, лаборатория PROкино начинает отбор готовых короткометражек, снятых не раньше сентября 2015 года. Лучшие из них киностудия Горького планирует продвигать на российских фестивалях.

Присылать готовые сценарии могут и молодые сценаристы, для которых запланирован отдельный конкурс. Отбирать сценарии будет продюсерский центр киностудии. Итоги отбора заявок по всем конкурсам подведут до 15 мая этого года.