20 февраля 2014, 18:55

Шоу-бизнес

В конкурсе "Мисс студенчество-2014" примут участие 23 девушки

Участницы конкурса "Мисс студенчество-2006". Фото: ИТАР-ТАСС

В конкурсе "Мисс студенчество-2014" примут участие 23 представительницы московских вузов.

"Изначально было 35 участниц, к финалу подошли 23", - сообщил на пресс-конференции директор конкурса Олег Беляев. Его слова приводит Агентство "Москва".

Беляев отметил, что конкурс красоты среди московских студенток проводится уже 12 лет.

"В этом году девушки, которые прошли испытания в своем вузе, проделали долгий и красивый путь, преодолели все испытания, осталось совсем чуть-чуть до финала", - добавил Беляев.

Финала конкурса пройдет 5 марта.

конкурсы красоты Мисс студенчество

