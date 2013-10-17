Лидер Aerosmith Стивен Тайлер станет судьей конкурса "Мисс Вселенная"

Стивен Тайлер. Фото: ИТАР-ТАСС

Главным судьей 62-го конкурса "Мисс Вселенная", финал которого пройдет 9 ноября в "Крокус Сити Холле", станет лидер рок-группы Aeroasmith Стивен Тайлер. Ведущими будут журналист Томас Робертс и экс-участница поп-группы Spice Girls Мелани Браун.

Музыкальные номера представят рок-группа Panic! At the Disco - недавно выпустившая четвертый студийный альбом Too Weird To Live, Too Rare To Die! - и певец Emin, который проведет турне в поддержку сингла Amor с готовящегося альбома. Стоит отметить, что в клипе на песню снялась "Мисс Вселенная – 2012" Оливия Калпо.

Стивен Тайлер впервые возглавит жюри конкурса, и именно от него будет зависеть, кто из 90 участниц конкурса получит титул "Мисс Вселенная – 2013" и знаменитую корону.

Ведущая Мелани Браун больше известна как Mel B из группы Spice Girls. Она была судьей в шоу "Америка ищет таланты" и ведущей конкурса "Мисс Вселенная" во Вьетнаме в 2008 году. После распада коллектива она выпустила сольный сингл For Once In My Life.

Журналист и телеведущий Томас Робертс в 2002 году получил Emmy за документальный фильм Parvo Puppies, а также выиграл журналистскую премии Edward R. Murrow Award за документальный фильм When Parents Don’t Pay.

В финале девушек ждут три основных этапа: бикини-шоу, дефиле в вечерних платьях и интервью. В этом году нашу страну на конкурсе представит "Мисс Россия – 2013" Эльмира Абдразакова.