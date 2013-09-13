Объявлены имена первых 14 участниц конкурса "Мисс Вселенная"

Фото: ИТАР-ТАСС

Стали известны имена первых 14 участниц конкурса "Мисс Вселенная", который пройдет в столичном "Крокус Сити Холле" 5 и 9 ноября. Также оргкомитет конкурса обнародовал полный список стран, самые прекрасные представительницы которых посоревнуются за престижный титул.

Осенью в Москву приедут девушки из 91 страны мира, каждая из который была признана главной красавицей на своей родине.

В числе 14 первых объявленных участниц – россиянка Эльмира Абдразакова, а также самые обворожительные девушки Канады, Австрии, Швейцарии, Греции, Венгрии, Словакии, Турции, Чехии, Эквадора, Литвы, Малайзии, Перу и республики Уругвай.

Напомним, что конкурс "Мисс Вселенная-2013" впервые за свою более чем 60-летнюю историю пройдет в российской столице. Самое "красивое" событие мира пройдет в два этапа - 5 и 9 ноября.