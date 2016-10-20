Форма поиска по сайту

20 октября 2016, 11:38

Культура

Детский конкурс "Святые заступники Руси" стартует в ноябре

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Всероссийский детский творческий фестиваль-конкурс "Святые заступники Руси" начнется в столице 1 ноября, сообщает пресс-служба организатора мероприятия. Он будет посвящен семье Дмитрия Донского и Евдокии Московской.

Участвовать в конкурсе могут дети до 16 лет. Работы в номинациях "Изобразительное искусство" и "Литературное творчество" принимают как от отдельных участников, так и от школ, творческих студий, центров, православных гимназий и колледжей.

Подать электронную заявку на участие в конкурсе можно с 1 ноября 2016 года до 1 мая 2017.

Мероприятие организовано Русской православной церковью, Саввино-Сторожевским ставропигиальным мужским монастырем и фондом развития православных культурно-просветительских проектов.

Подробную информацию о мероприятии можно узнать на сайте www.zastupniki.ru.

конкурс фестивали и праздники Русская Православная церковь

