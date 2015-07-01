Лауреатам XV конкурса имени Чайковского вручили премии

Пианист Дмитрий Маслеев получил первую премию конкурса Чайковского.

"Значение конкурса Чайковского сегодня возросло в музыкальном мире, поэтому завтра для вас начнется новая музыкальная жизнь", – сказал Денис Мацуев, обращаясь к финалистам.

Решением жюри в специальности "Фортепиано" не присуждались пятая и шестая премия. Вместо этого участникам было решено присудить по две вторые и третьи премии. Таким образом четвертое место занял французский пианист, открытие этого конкурса – Люка Дебарг. Третье разделили два россиянина – студент консерватории имени Римского-Корсакова Сергей Редькин и стипендиат фонда "Новые имена" 16-летний Даниил Харитонов. Серебро получили Лукас Генюшас, внук педагога Веры Горностаевой, и американец Джордж Ли, за плечами у которого выступление в Белом доме по приглашению Барака Обамы. Победителем стал Дмитрий Маслеев, выпускник класса профессора московской консерватории Михаила Петухова

Конкурс по специальности "Фортепиано" проходил с 15 по 30 июня в Большом зале Московской государственной консерватории. В жюри вошли Дмитрий Башкиров, Мишель Берофф, Борис Березовский, Сергей Доренский, Питер Донохоу, Владимир Овчинников, Клаус Хельвиг, Мартин Энгстрем, Барри Дуглас, Владимир Фельцман, Денис Мацуев, Александр Торадзе.

Первую премию по специальности "Скрипка" решили не присуждать. Остальные призы распределились следующим образом: второе место занял тайваньский виртуоз Юй-Чень Цзэнь. На третьем оказались сразу три музыканта – россияне Павел Милюков, Гайк Казазян и молдованка Александра Конунова. Четвертую премию жюри присудило скрипачке из Германии Кларе-Джуми Кан. Пятая премия – кореянка Пом Сори Ким.

Победу в состязании у виолончелистов одержал румын Андрей Ионут Ионица. Двое российских музыкантов взяли вторую и третью премии соответственно – Александр Рамм и Александр Бузлов. Четвертое место досталось Пабло Феррандесу (Испания), пятое – Сон Мин Кан (Южная Корея), шестое – Джонатану Роузману из Нидерландов.

Золотая медаль победителя конкурса у вокалисток была присуждена выпускнице петрозаводской консерватории Юлии Маточкиной. Аналогичную мужскую премию получил певец из Монголии Ариунбаатар Ганбаатар.

Обладатель гран-при в 100 тысяч долларов (дополнительно к сумме первой премии) станет известен 3 июля на гала-концерте в Санкт-Петербурге на сцене Мариинки-2.