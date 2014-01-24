Конькобежец Денис Юсков: Опережающий время

Денис Юсков. Фото: Москва 24

За последние четыре Олимпиады российские спортсмены выиграли только одно золото. В Сочи наши конькобежцы попытаются исправить положение и реабилитироваться за прошлые неудачи. Об одном из лидеров российской команде – Денисе Юскове, - в материале M24.ru.

Последняя золотая медаль на Олимпийских играх в конькобежном спорте датируется 2006 годом. Тогда на дистанции 500 метров Светлана Журова опередила двух китаянок и принесла сборной России долгожданное золото в коньках. Единственное за четыре последние Олимпиады.



В Солт-Лейк-Сити Россия не осталась без медалей в коньках, но лишь усилиями одного человека – Ивана Скобрева, который показал второе место в забеге на 10000 метров и завоевал бронзу на дистанции вдвое короче.

В Сочи у сборной России есть все шансы не остаться без золотых наград. Одним из лидеров национальной команды является москвич Денис Юсков.

Будущий чемпион мира родился в 1989 году в Москве. Денис с детства увлекался коньками и в подростковом возрасте сумел “выстрелить” по полной программе. В 2007 году он удачно выступил в Голландии, завоевав две золотые медали на дистанциях 1,5 и 5 километров.

Казалось, карьере молодого спортсмена ничто не сможет помешать. Но первое впечатление оказалось обманчивым – на пути Юскова встала Всемирная антидопинговая ассоциация.

В допинг-пробе Дениса якобы обнаружили следы запрещенных препаратов. Всемирная антидопинговая ассоциация приняла решение о четырехмесячной дисквалификации Юскова, которая впоследствии превратилась в четырехлетнюю(!). И это во времена, когда больше двух лет за такие нарушения давали только при рецидиве.

Прошло три года, комиссия ВАДА не смогла подтвердить присутствие допинг-препаратов в организме спортсмена на момент взятия пробы. Юсков был реабилитирован и вернулся в большой спорт.

Возвращение выдалось по-настоящему триумфальным – Денис практически сразу стал одним из лидеров конькобежной сборной России. В октябре 2011 года он выигрывает забег на 10000 метров в рамках чемпионата страны.

В марте 2012 года Юсков в составе сборной России выиграл бронзу на чемпионате мира в Херенвене.

Прошлый сезон оказался для Дениса наиболее удачным в плане достижений. Он не оставил никаких шансов соперникам в беге на 1500 метров на чемпионате России в Коломне. Позади остался даже самый титулованный из действующих спортсменов – Иван Скобрев. На дистанции 5000 метров Юсков финишировал с третьим результатом.

Конькобежец сумел закрепить успех в беге на 1500 метров на этапе Кубка мира в Инцеле, где не просто финишировал первым, но и показал лучшее время в своей карьере.

Еще ярче выступил Юсков на чемпионате мира 2013 года в Сочи. На арене, которой предстоит принять соревнования зимних Олимпийских игр, Денис показал феноменальный результат в беге на 1500 метров – своей коронной дистанции. Он финишировал первым с временем 1 минута 46,32 секунды, установив тем самым рекорд катка, и стал чемпионом мира.

После этого Юскову было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.

На Олимпийских играх в Сочи на Дениса возлагаются большие надежды. Российский конькобежный спорт после почти пятнадцатилетнего пребывания “на задворках” имеет все шансы пополнить медальную копилку сборной двумя-тремя золотыми наградами. Одним из тех, кто будет вести борьбу только за призовые места, является Денис Юсков.

Василий Макагонов