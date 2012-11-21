Конькобежный центр "Коломна" готов принять этап Кубка мира

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковный конькобежный центр "Коломна" полностью готов к проведению этапа Кубка мира, который пройдет здесь 24 и 25 ноября. Как рассказал директор спорткомплекса Александр Печурица, выполнены все требования Международного союза конькобежцев.

На сегодня в Россию приехали 190 спортсменов из 24 стран, 19 ноября они уже начали тренировки, сообщает ИТАР-ТАСС.

По словам Печурицы, на этап Кубка мира продано 18 тысяч билетов, трибуны будут заполнены полностью.

Директор центра также рассказал, что "Коломна" находится на шестом месте в мире по своим спортивным характеристикам и качеству льда. Помимо ледовой арены, в сооружении есть два тренажерных зала, 25-метровый бассейн и медицинский центр.

В перерывах между забегами зрителей обещают развлекать конкурсами и викторинами с призами, рассказал Печурица. Он также отметил, что серьезное внимание в центре уделяют безопасности.

Во время Кубка мира в спорткомплексе будут дежурить 80 работников службы безопасности, еще 60 сотрудников МВД и ФСБ будут находиться на прилегающих территориях.